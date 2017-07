Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho arrisca castigo de 4 meses

Comissão de Instrutores diz que o líder leonino expeliu fumo do cigarro eletrónico, gesto que vale a acusação de lesão da honra e reputação.

Por Filipe António Ferreira | 09:27

A Comissão de Instrutores (CI) da Liga de Clubes acusa Bruno de Carvalho – presidente do Sporting – de "lesão da honra e reputação", por ter expelido fumo do cigarro eletrónico à cara de Carlos Pinho, líder do Arouca, no episódio do túnel de Alvalade no dia 6 de novembro de 2016.



Este gesto é punido com uma pena de 2 meses a dois anos de suspensão, moldura que se aplicará a dobrar por ser reincidente. A CI revela ainda que Bruno de Carvalho não cuspiu em Pinho e que não proferiu qualquer tipo de impropérios.



O despacho a que o CM teve acesso acusa Carlos Pinho de seis infrações disciplinares no túnel do Sporting-Arouca que, somadas, resultam numa pena mínima de 20 meses.



O documento refere ainda que foi o presidente arouquense que insultou o homólogo do Sporting com as seguintes frases: "burro do car...", Aldrabão do car...", "Mentiroso do car...", "Trafulha". Joel Pinho, diretor desportivo e filho do presidente do Arouca, é também acusado de lesão da honra e reputação, punível com uma suspensão de 4 meses a 4 anos.



Agora, caberá ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois de fazer as respetivas audiências disciplinares, decidir se as aplica ou se deixa cair algumas das acusações.