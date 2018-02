Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho cancela festa de anos

Presidente do Sporting anula comemorações depois de o convite assinado pela mulher, Joana, ter sido partilhado na internet.

Por João Pedro Óca | 08:40

Bruno de Carvalho cancelou o jantar de comemoração do 46º aniversário, depois de o convite elaborado pela mulher, Joana, ter sido partilhado na internet através da página ‘Sporting Independente’.



O presidente dos leões, que faz anos na próxima quinta-feira, aproveitou a publicação no Facebook, na qual volta a ameaçar demitir-se após uma assembleia geral escaldante, para anular a festa. E não poupou na linguagem utilizada. "Espero que o cabrão que passou o convite se ...oda! Abraço, Bruno de Carvalho (e passem esta também ao Sporting Independente esse conjunto de gente de m****)", pode ler-se.



No mesmo post, o líder dos leões partilhou o convite enviado pela mulher em que surgem os dados relativos ao evento que estava marcado para o próximo domingo, às 20h30, após o Sporting-Feirense. O referido jantar teria lugar no Café In, na zona de Belém, em Lisboa, com um custo de 25 euros por pessoa.



O presidente iria aproveitar também para festejar o terceiro aniversário da filha Diana, no dia 9, e por isso os convidados poderiam levar os filhos. O jantar das crianças teria o custo de 10 euros.



O convite partilhado pela página de Facebook, que entretanto ficou indisponível por denúncias de conteúdo, continha o número pessoal de Joana, mas na partilha de Bruno de Carvalho o número surge tapado.



Nova ameaça de demissão

Bruno de Carvalho repetiu a ameaça de se demitir da presidência do Sporting, tal como tinha feito durante a assembleia geral do último sábado.



"Mais dois títulos Europeus [de corta-mato], para a saída ser em grande. Foi para esta gentalha, da imagem anexa e da lista, conseguirem continuar a existir e a fazer o que querem, que os Sportinguistas na AG desrespeitaram o CD", pode ler-se na publicação no Facebook, na qual o presidente leonino divulgou o nome das pessoas a que se refere como "sportingados".