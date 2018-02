Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho cita Wikipédia para responder a Roquette

Presidente do Sporting discursa na Assembleia Geral do Sporting.

15:27

Bruno de Carvalho discursou, este sábado, na Assembleia Geral do Sporting, no Pavilhão João Rocha.



Durante os vários pontos que vai apontando ao longo do discurso, o Presidente do Sporting acusa Roquette de lhe chamar "populista" e cita a wikipedia para defenir a palavra.



"Populista é aquele que pratica práticas políticas no estabelecer de uma relação entre as massas e a liderança. Um líder carismático. Sou esse líder, que se afastou das elites e dos grupos e grupinhos", diz.



Diz ainda que Roquette o acusa de ser o "Trump do futebol português".