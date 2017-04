Bruno de Carvalho culpa restaurante por segurança ilegal

Apesar do momento tenso na relação com o FC Porto, afirmou que não sentiu necessidade de levar "os próprios seguranças do Sporting". Mas foi desmentido por um dirigente do Solar do Norte, Diogo Maia: "O presidente trouxe um guarda-costas pessoal, lembro-me muito bem disso porque fui eu que o fui esperar ao carro para o acompanhar até à sala."



Quanto aos outros vigilantes, disse: "Não sei quem contratou, quem pagou, mas até fiquei bastante agradado com a presença deles por ver salvaguardada a segurança no local. Nós só contratámos dois polícias, que ficaram no exterior do salão", rematou.



A segurança privada a Bruno de Carvalho terá sido paga pelo restaurante que organizou um almoço em Leça da Palmeira, em novembro de 2014, e que pertence a James Rodriguez, antigo jogador do FC Porto. A hipótese, em tom de certeza, foi ontem indicada pelo presidente do Sporting aos juízes que julgam o caso Fénix."Tenho uma certeza, não foi o Sporting que pediu a segurança. Quando fui confrontado pela polícia, perguntei ao Solar do Norte, que organizou o almoço, e disseram que não foram eles. Logo só pode ter sido o restaurante", disse o líder dos leões, que ontem foi ouvido em videoconferência como testemunha, no processo que julga, entre outros crimes, o exercício de segurança ilegal por parte dos vigilantes da SPDE. Pinto da Costa, por exemplo, é arguido por ter recorrido a estes serviços.O almoço foi organizado pelo Solar do Norte, que queria oficializar-se como Núcleo do Sporting no norte. No tribunal, todas as testemunhas confirmaram ter havido segurança privada, mas nenhuma assumiu ter contratado o serviço.