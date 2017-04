Bruno de Carvalho denuncia "'vertente' anti-sportinguista" no futebol português

Na base da decisão de João Pinheiro, sócio do Benfica, desde 1979, está a reação à sua tomada de posse como 'árbitro' da CA, relacionadas com comentários que produziu na sua página pessoal do Facebook, antes de iniciar funções."Este é apenas mais um caso de falta de bom senso e de falta de atenção quando se formam equipas. E também mais um exemplo de como se pode falar, com autoridade moral, da existência de falta de respeito e de uma 'vertente' anti-sportinguista cada vez com menos medo de dar a cara (que perdeu a pouca vergonha que tinha) e que milita no futebol português", observou Bruno de Carvalho.O presidente do clube lisboeta não contesta a militância de João Pinheiro, mas "a sua atuação, que, ao gozar de forma recorrente com um clube e com o seu presidente, não tem qualquer condição para ter sido convidado para um cargo destes, muito menos para o manter"."Mas atenção, este tipo de exemplos maus não se ficam pelo sr. João Pinheiro e as medidas de afastamento têm de começar a ser a regra e não a exceção", assinalou Bruno de Carvalho.