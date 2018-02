Bruno de Carvalho desperta guerra entre sócios do Sporting

Eduardo Barroso e José Pedro Rodrigues trocam cartas iradas sobre Bruno de Carvalho

José Pedro Rodrigues, sócio do Sporting que integrou a lista de Pedro Madeira Rodrigues às eleições no ano passado no Sporting, escreveu uma carta aberta a Eduardo Barroso, sócio e antigo presidente da mesa da Assembleia Geral dos leões, em que defende a necessidade dos associados compareceram na AG de dia 17 e ao mesmo tempo ataca o presidente Bruno de Carvalho.

Leia na integra a carta de José Pedro Rodrigues a Eduardo Barroso

"Meu Caro Eduardo Barroso,

A sua intervenção em defesa do " seu " Bruno de Carvalho, "distinto presidente" do SCP, e o sms que me enviou a 6 Fevereiro de 2018 que, desculpe-me a inconfidência, tenho que tornar publico, motivam-me nesta minha necessidade de lhe escrever esta carta aberta, para conhecimento de todos os Sportinguistas que dia 17 terão a responsabilidade de comparecer na AG do Clube.

Escreve-me o Eduardo, e passo a citar :

VOCÊ ODEIA O HOMEM!

MAS O NOSSO SPORTING DEVE-LHE A SOBREVIVÊNCIA!

Respondo-lho do fundo do coração que ódio é um sentimento que não alimento.

Também tenho um Amor Incondicional pelo Sporting, e lamento profundamente que o seu Bruno queira e tenha levado o nosso Clube para mais esta fase negra, onde as afrontas aos associados, a linguagem ordinária e brejeira, as calúnias e mentiras que teima em utilizar para denegrir quem dele discorda, democrática e civilizadamente, foram a sua imagem de marca ao longo dos seus mandatos.

Fala o Eduardo de sobrevivência, que deve ser um termo clínico que aqui se revela na plenitude.

Parece que agora o seu Bruno inverteu a dialética, e os seus apelos patéticos a um sentimentalismo bacoco, revelam mais uma faceta dum homem, seguramente perturbado por alguma patologia, que provavelmente todos desconhecemos.

Mas como o meu querido Eduardo é o seu distinto cirurgião, e recentemente operou o seu Bruno, a minha dúvida, e provavelmente a de 90 % dos Sportinguistas, é se existe alguma patologia identificada que todos deveríamos ter conhecimento.

90 % dos Sportinguista têm ficado perplexos com este comportamento, errático e disfuncional, que ora ataca e amedronta, com discursos inflamados a lembrar os piores ditadores da história, ora escreve missivas enternecedores de pai de família, a quem o nosso Sporting lhe retirou a capacidade e possibilidade de passear as filhas e sair para tomar um simples café.

Triste destino o deste homem, que se sente tão injustiçado e abandonado, na auto-estrada da vida, a completar 46 anos, longe da família e nas mãos dos Sportinguistas, com 3 filhas e uma para nascer, mas a quem não lhe é reconhecida a eternidade no poder, seguramente merecida, de acordo com os seus critérios de eleição.

90 % dos Sportinguistas interrogam-se porque anda o seu Bruno a alimentar sentimentos contraditórios no seu querido Facebook ( pelo menos até dia 17, segundo palavras do próprio).

90 % dos Sportinguista interrogam-se porque anda o seu Bruno a elaborar listas de sócios, violando claramente os estatutos do Clube, com um intuito de os classificar de acordo com os seus critérios , de os perseguir, de os catalogar, de os ofender gratuitamente, de os querer expulsar de sócios do Clube.

90 % dos Sportinguistas interrogam-se porque anda o seu Bruno a alimentar todos estes estados de alma e sentimentalismos, que seguramente devem ter uma explicação clínica, para a qual agradecia a sua melhor atenção e dedicação, para nos ajudar a interpretar tanta e tão profícua contradição.

Da minha parte, e como já sei que publicamente o seu Bruno expressou a sua vontade de me expulsar de sócio ( provavelmente uma competência do Concelho Fiscal e Disciplinar que quer ver alterado, para poder cumprir esse desígnio ), mantenho a minha total liberdade de me expressar, convicto que sempre a procuro exercer com elevação e respeito.

Como não utilizo redes sociais mas tive conhecimento da sua última publicação no Facebook, aproveito esta missiva para também dar a minha publica opinião, agradecendo antecipadamente a sua melhor atenção para o assunto, no sentido de ajudar os 90 % dos Sportinguistas que, com eu, têm muita dificuldade em compreender o seu Bruno.

Passo a comentar:

O ego deste homem é surpreendente, o Sporting é derrotado, mas è ele que não merece isto… 99,9 % dos Sportinguistas sofrem pelo Clube, este homem quer que o Clube sofra por ele!

A arbitragem desfaz-lhe a Alma!

O ego deste homem continua a manifestar-s de forma patológica, a sua vida está nas mãos de 90 % dos Sportinguistas, mas ninguém o compreende!

90 % dos Sportinguista não o compreendem, decididamente!

90 % dos Sportinguista sabem ( ou pensam saber ) como deve ser feita a gestão do Clube e nunca precisariam de utilizar formas ofensivas de listas negras para gerir o Sporting.

A auto-proclamação levante sempre dúvidas e interrogações; elas existem porque existem actos na gestão de Bruno de Carvalho que estão em investigação, ponto.

Antes de Bruno de Carvalho o Sporting não existia?

Auto-elogios, e estados de alma, são sempre reveladores de algum distúrbio, quando a racionalidade deveria ser a motivação para resolver os problemas.

Alguém que vive das quotas pagas pelos sócios, e ainda acha que tem legitimidade para mandar calar quem lhe paga o ordenado, invertendo a ordem das coisas e ainda considerando que é a ele que não o deixam falar…

A sua infelicidade deve ser genuína!

Confesso que aqui a minha preocupação cresceu… Depois de ouvir as explicações filosóficas do terceiro olho, será que o seu Bruno, num acto de interiorização assumida, iria cometer suicídio premeditado?

A fome e o porteiro representam o quê?

Quem abandonou pela primeira vez na história do Clube uma AG, enquanto presidente do CD foi o seu Bruno, e confesso que tentei encontrar explicação, mas provavelmente a minha inteligência é insuficiente para compreender tal personagem.

Faço um apelo ao Eduardo Barroso para que dia 17 compareça na AG e, caso os desígnios do Sporting fiquem momentaneamente sem liderança, assim 90 % dos sócios não consigam, até lá, compreender estes estados de alma, sejam tão ingratos e não consigam perceber o reconhecimento destes comportamentos, se apresenta a candidato a presidente da direcção do Sporting, como afirmou publicamente recentemente.

P.S.

Caso o Dr. Daniel Sampaio nos queira dar uma ajuda na interpretação destes actos, muito ficaríamos agradecidos, mas cuidado com o comunicador Saraiva, que pode interpretar o meu P.S. ( Post Scriptum ), como uma tentativa de envolver o poder político nesta nossa diligência.

As minhas sinceras saudações leoninas e até dia 17.

Eduardo Barroso respondeu, numa carta a que o CM teve acesso, ao associado leonino, num tom ainda mais caustico:

"Exmo Senhor José Pedro Rodrigues,

Começo por concordar consigo quando diz que a sua inteligência é insuficiente para compreender o que quer que seja. Você é um pseudo educado, sonso, malcriado e até desonesto.

E a sua desonestidade é provada por ter tornado pública uma mensagem privada que lhe enviei, e que despudoradamente vai agora tornar pública. Esqueceu-se de dizer que essa mensagem que lhe enviei, era uma resposta a um vídeo que me enviou, demasiado ordinário e contundente para com o Dr Bruno de Carvalho, que você deselegantemente trata quando se dirige a mim , por o "meu" Bruno.



Você de facto odeia Bruno de Carvalho, que como ser humano, e fala o cidadão e o médico, é muito melhor que o senhor. Você tresanda a ressentimento e a ódio, insinua em relação a mim e envolve o Prof. Daniel Sampaio, coisas que envolvem as nossas profissões (não sei nem quero saber qual é a sua, nem quem lhe paga), para continuar a denegrir o nosso Presidente.

Que faço-lhe pela última vez notar (por favor esqueça-me e não me envie mais nenhum vídeo ou email),teve dos 18 mil e tal sócios que votaram nas últimas eleições mais de 93 % de apoiantes. Que depois de traduzidos para as nossas regras de mais antigos mais votos deu a tal ainda esmagadora maioria de quase 87%.

Fizemos ontem, no nosso Hospital, o transplante hepático nº 2000,que foi talvez a minha despedida deste tipo de terapêutica, antes da minha retirada do serviço público que tanto adoro.

Estou ainda muito cansado e com pouca paciência para aturar sonsos como você, pseudo finos e educados, mas que revela ser um ser humano de pouca qualidade. Um pouco à semelhança de certos comentadores benfiquistas que nas televisões se referem ao nosso legítimo presidente com terminologias iguais às suas.

Se eu soubesse que ia tornar pública a mensagem que lhe enviei em resposta a um miserável vídeo que abusivamente me enviou, ter-lhe-ia chamado um traste de ser humano, sem medo de que pusesse ser acusado de difamação.

A sua liberdade de se expressar, embora convicto de que o faz sempre com elevação e respeito, é proporcional ao seu ódio e `sua inteligência, que acredite não deve ser sequer mediana.

Nunca mais se refira hipocritamente a mim como "querido" Eduardo, e ao Dr Bruno de Carvalho, como o "meu " Bruno, porque não lhe admito, e pode ter uma surpresa desagradável. Sou de facto um distinto cirurgião, nisso você tem razão, mas quem tem uma patologia identificada, grave perturbação da personalidade, é Vexa.

O seu "fundo do coração", não presta. Não o invoque em vão, pode dar azar. Eu percebo um pouco mais de fígados, o seu tem fel a mais. Repugna-me.



E chega, as nossas relações acabaram aqui. Faça deste email o uso que quiser. Está autorizado, ao contrário da pulhice de tornar pública e sem minha autorização uma mensagem privada e educada.

Eduardo Barroso

Sócio 461

PS- Resumindo: A sua inteligência é insuficiente, estamos de acordo. A sua carta aberta é a prova da qualidade do seu fundo do coração, e portanto a sua convicção de que se expressa sempre com elevação e respeito dá vontade de rir. A carta é um nojo. Você está tolhido pelo

ódio, pela inveja e pelo ressentimento. Não presta para nada!"