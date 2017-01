Bruno de Carvalho diz erros de arbitragem já custaram 12 pontos

Bruno de Carvalho recorreu este domingo às redes sociais para apontar o dedo às arbitragens e dizer que o Sporting foi lesado em 12 pontos.



Na sua página oficial no Facebook, o líder leonino começou por dizer que nunca ninguém se deve esconder atrás de outros para escamotear o que tem a melhorar.



Para o Presidente do Sporting, os erros constantes das arbitragens adulteraram a classificação atual do campeonato, "colocando em causa a vida pessoal e profissional de atletas, equipa técnica e dirigentes".





O presidente do sporting realça também que a equipa leonina saiu da Taça da Liga "por causa de um erro grosseiro de arbitragem". O líder leonino fala ainda numa cruzada anti-Sporting entre os comentadores e opinadores. Para o líder leonino, "existem sportinguistas que estão a aproveitar este momento mau do futebol sénior para denegrir e caluniar o Clube e quem o serve."









