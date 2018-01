Bruno de Carvalho diz que emails "deviam dar descida do Benfica"

Presidente do Sporting garante ainda que Jorge Jesus "nunca disse que queria sair".

12:13

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, defende a descida de divisão do Benfica devido ao polémico caso dos emails, onde têm sido reveladas conversas entre dirigentes das Águias e vários responsáveis de clubes e da arbitragem. O presidente leonino rege às notícias de que o Benfica está a ser investigado por alegado aliciamento de clubes adversários para garantir vitórias.

"Se aquilo que está escrito não for para descer de divisão, então não sei para o que é. Só em Portugal é que temos estas discussões, porque em Itália… Quando falamos em Itália vem-nos à cabeça coisas como máfia e padrinhos e não tiveram problema nenhum em colocar um clube com a dimensão da Juventus na 2ª Divisão", disse Bruno de Carvalho durante a extensa entrevista que deu ao jornal Record.



"Não tenho emails, não sei, mas é normal temer-se o pior. E esta investigação que agora veio a público sobre a alegada viciação de resultados e pagamentos para perder que, a ser demonstrado e provado, é corrupção nem que seja na forma tentada, é só mais um exemplo do daquilo que ando a denunciar há 5 anos, apesar de muitas vezes me tratarem como um maluquinho", acrescenta Bruno de Carvalho.

O presidente leonino garantiu ainda à mesma publicação que Jorge Jesus "nunca disse que queria sair" do Sporting.

"O Jorge está a fazer um trabalho excelente e não vejo nenhum motivo para que não consigamos atingir os objetivos e sequer colocar em causa se há ou não continuidade", revelou o dirigente verde e branco adiantando que gostaria de ver Cristiano Ronaldo a "terminar a carreira" em Alvalade.



Bruno de Carvalho falou ainda da possibilidade de William Carvalho sair dos leões. O presidente do Sporting garante que, neste momento, o jogador é "intransferível".