Bruno de Carvalho diz que “Octávio foi uma terceira escolha"

Líder do Sporting responde às críticas do ex-dirigente: “O Sporting não é a Santa Casa”, diz.

Por João Pedro Óca | 02:46

"Octávio Machado foi a minha terceira escolha. A primeira não aceitou, a segunda recusei porque essa pessoa é conhecida por ser o pai da cartilha [referindo-se a Carlos Janela], e depois surgiu o Octávio. A entrevista surge num péssimo momento, lançando dúvidas e desrespeitando centenas de funcionários do Sporting. Fiquei espantado por alguém que se diz tão direto, em vez de pedir uma reunião, enviar uma carta. Manda uma carta, e eu, como não sou homem de emails, não falo com ele. Julgava que tinha mais senso. Isto é o Sporting, não a Santa Casa da Misericórdia." Bruno de Carvalho respondeu assim ao ex-diretor para o futebol dos leões que, em entrevista à CMTV, acusou o presidente de "falta de coragem" na hora da sua saída.



Após 113 dias de castigo, o líder leonino repetiu a frase que esteve na origem da suspensão: "Vítor Pereira [ex-presidente do Conselho de Arbitragem] não deixa saudades. Já me é perfeitamente igual estar castigado ou não, pois devem estar tantos na calha", disse, à Sporting TV, antes de comentar o arquivamento da queixa do Benfica na sequência da expressão ‘Bardam... para os que não são do Sporting’ proferida em março: "Espero que seja um indicador para olharmos para as coisas como elas são. Ponham a mão na massa naquilo que é uma vergonha", acrescentou, referindo-se à polémica do túnel de Alvalade com o presidente do Arouca. "Há 9 meses que há o estigma de ter cuspido em alguém. Eu não sou um pardal, sou um leão", vincou.

O líder dos leões lembrou ainda a promessa que deixou quando foi reeleito: "Disse que ia ser campeão mais do que uma vez. Até agora ainda não falhei nenhum dos meus compromissos e espero não falhar este. Atitude e compromisso são as palavras-chave num campeonato com três excelentes equipas, Sporting, Benfica e FC Porto."



"Entradas? Plantel está 99,99% fechado"

"Este ano, decidimos fazer as coisas de uma forma completamente distinta para rapidamente definirmos o plantel. Se não está fechado, está 99,99%", disse Bruno de Carvalho quanto a possíveis entradas até ao fecho do mercado.



Por outro lado o presidente não descarta saídas. "Havendo propostas irrecusáveis, cá estaremos. Mais uma vez demonstrámos a forma sólida com que estamos financeiramente. Já fizemos algumas vendas, mas conseguimos construir o plantel e não ter – como muitos vaticinavam - de fazer vendas", frisou.