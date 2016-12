"Bruno de Carvalho é Pinto da Costa dos anos 80"

Na primeira entrevista que deu a seguir à apresentação da candidatura, na CMTV, Pedro Madeira Rodrigues deixou a promessa de criar um Sporting campeão. O candidato diz que Bruno de Carvalho teve a sua oportunidade e que o estilo do atual presidente é o de um "Pinto da Costa dos anos 80".









Madeira Rodrigues acusou Bruno de ser sinónimo de títulos do Benfica

Na apresentação da candidatura, Pedro Madeira Rodrigues acusou Bruno de Carvalho de ser sinónimo de títulos... mas do Benfica. O candidato criticou de forma dura a atual liderança do presidente do Sporting, que acusa de não ter conseguido manter um projeto sustentável em Alvalade.





Candidato considera estranhas as comissões pagas



Pedro Madeira Rodrigues afirmou que considera estranhas as comissões pagas nos negócios com alguns jogadores. Os números aparecem no relatório e contas do Sporting e o candidato promete investigar.









Madeira Rodrigues desafia Bruno de Carvalho para frente-a-frente O candidato desafiou também, na CMTV, o atual líder leonino para um frente-a-frente.





