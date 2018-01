Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Bruno de Carvalho está a provocar o Benfica”

Clube da Luz considera que a presença do presidente do Sporting entre os adeptos incendeia o ambiente do dérbi.

Por Pedro Neves de Sousa | 08:49

"O ambiente está quente e a presença de Bruno de Carvalho entre as claques do Sporting, é uma provocação ao Benfica", disse fonte do clube da Luz ao CM.



O facto de o presidente do Sporting liderar o grupo de cerca de 3500 adeptos leoninos que se vão deslocar à Luz para assistir ao jogo está a alarmar o Benfica, uma vez que os dois clubes estão de relações cortadas e os dérbis têm sido marcados por momentos de tensão entre adeptos rivais.



A Polícia de Segurança Pública (PSP) optou por desvalorizar a intenção de Bruno de Carvalho de se juntar aos adeptos na caixa de segurança. "Não há um risco acrescido, o risco é igual ao risco do anterior Benfica-Sporting, independentemente de quem vem na caixa de segurança", disse, em conferência de imprensa, Pedro Pinho, subintendente da PSP.



Bruno de Carvalho vai ser o foco das atenções, pela decisão inédita de liderar o percurso dos adeptos que sai de Alvalade, a pé, ao princípio da noite, rumo ao estádio da Luz. Depois, o líder leonino vê o dérbi nas bancadas da Luz, na caixa de segurança destinada aos adeptos adversários.



Para além do presidente, também a administração da SAD e a direção do clube vão ver o dérbi na bancada. Questionado se os dirigentes leoninos serão revistados à entrada do estádio da Luz, o subintendente Pedro Pinho disse: "Essa é uma competência do promotor [Benfica] e ao promotor compete tomar a decisão."



Presidente do Sporting faz apelo

"Não vamos responder ao incitamento à violência que outros fizeram. O Sporting não precisa que os adeptos usem as suas mãos para fazer justiça", apelou Bruno de Carvalho.



Dificuldade pela hora do jogo

A PSP sublinhou que este dérbi será um novo desafio aos procedimentos de segurança, devido à hora tardia do jogo e por ser de semana.



"A designada caixa de segurança já condiciona a cidade. Estamos a falar de uma deslocação de uma massa humana anormal, num horário que irá coincidir com as saídas das pessoas dos empregos, saídas das escolas. E são estes cuidados que vamos ter que fazer de modo diferente", explicou ontem o subintendente Pedro Pinho.



Casa cheia hoje na Luz

A Polícia de Segurança Pública espera lotação esgotada para o duelo de hoje (perto de 63 500 espectadores). Ontem, o Benfica informou que faltavam vender apenas 500 ingressos para o jogo.