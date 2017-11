Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho expulsa Cristóvão de sócio

Decisão teve como base a violação dos estatutos.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Sporting expulsou Paulo Pereira Cristóvão de sócio, acusando o ex-vice-presidente, que tem sido uma das vozes ativas contra Bruno de Carvalho, de "violação dos estatutos" do clube.



Segundo o comunicado divulgado pelos leões, a decisão foi tomada "por unanimidade" pelo Conselho Fiscal e Disciplinar, data de 6 de outubro e produziu efeitos a partir do dia 17. Contudo, o ex-dirigente terá evitado a notificação.



O Sporting alega que foram violados vários deveres, como "honrar o clube e defender o seu nome e prestígio, zelar pela coesão interna, manter impecável comportamento moral de forma a não prejudicar os legítimos interesses do Sporting".



Para os leões, a situação é ainda mais grave, porque na altura, era um "órgão social", pelo que "deveria cumprir e fazer cumprir os estatutos, com mais dedicação e exemplar conduta cívica e moral". Pereira Cristóvão reagiu a esta decisão em exclusivo ao CM, considerando-a "ilegal": "Este Sporting de Bruno de Carvalho tem tiques de ditadura. É um sociopata. Não é expulsando um sócio que conseguirão tapar o que deve ser tapado, nomeadamente as graves situações levadas a cabo por quem se julga dono do clube".