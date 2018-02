Bruno de Carvalho fala em "triste e frustrante derrota no futebol"

Presidente leonino veio "clarificar algumas situações da AG que, um mau resultado, não pode tornar irrelevantes".

Depois de elencar sete pontos, Bruno de Carvalho refere: " Não assisti a nenhuma confusão grave, tentativa de agressão, nem vi nenhuma polícia. Isso tudo deve ter acontecido após nós termos saído calmamente".



Bruno de Carvalho publicou, na noite deste domingo, um extenso texto no Facebook onde fala numa "derrota frustrante no futebol". O Sporting perdeu hoje 2-0 frente ao Estoril.Ao longo da publicação, o presidente do Sporting faz alusão aos acontecimentos de ontem, na Assembleia-Geral do clube, e diz querer "

"Amanhã temos a reunião marcada, e hoje, um dia que começou tão bonito com a conquista de mais 2 Títulos Europeus, acaba tão mal com esta derrota na Amoreira... Como eu disse no meu discurso público da AG: "Nunca consigo desfrutar" de nada! Mais uma noite sem conseguir dormir...", remata.



