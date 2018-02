Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho pressiona sócios com ultimato

Presidente convoca nova Assembleia Geral para dia 17. Se não obtiver 75% dos votos dos sócios, o líder leonino abandona o cargo.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:46

Bruno de Carvalho deixou o seu futuro à frente do Sporting nas mãos dos sócios. O líder leonino convocou para dia 17 uma nova assembleia geral, e se não tiver pelo menos 75% de votação nos três pontos em discussão, abandona a presidência.



"1º: Novos estatutos (terão de ter 75% dos votos); 2º: Regulamento disciplinar (terá de ter 75% [mínimo obrigatório para aprovação dos dois primeiros pontos, de acordo com os estatutos do clube]); 3º: Se querem, ou não, a saída dos órgãos sociais (no mínimo o que tivemos nas últimas eleições [mais tarde, fonte oficial do Sporting revelou que apenas serão precisos 75% dos votos e não os 86,13% obtidos em março do ano passado]).

Se algum dos pontos anteriores não passar, demitimo-nos imediatamente." Estas foram as condições impostas pelo líder leonino para continuar à frente do Sporting. "Isto não é chantagem. É um ser humano que não aguenta mais." Caso não se venham a confirmar, o dirigente garante que "nunca mais" se vai recandidatar.



Num longo discurso com o intuito de informar se continuaria ou não em Alvalade, Bruno de Carvalho disparou contra tudo e todos. "Por cada pedrinha que se levanta no Sporting temos lá dezenas de lacraus. Estou a ser completamente humilhado, difamado e maltratado por sportinguistas há sete anos", afirmou, repudiando as muitas acusações de que tem sido alvo. "Há um homem que faz uma coisa em que me chama drogado e as minhas filhas têm de crescer a ver isto? Antes de ser presidente do Sporting, sou pai, filho, tenho família."



Bruno de Carvalho recordou que, quando foi eleito em 2013, o clube estava "todo falido" e lamentou a ingratidão das pessoas "perante o que foi feito". Antes de abandonar o Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, o presidente deixou um conselho aos adeptos: "Ponham ordem na casa, arregacem as mangas, como eu."



Lapso com Coentrão

José Manuel Meirim, presidente do Conselho de Disciplina da FPF, admitiu esta segunda-feira em comunicado que o CD errou por não ter castigado Fábio Coentrão. Em causa estão os murros com que o lateral do Sporting destruiu parte do banco de suplentes do Estádio do Bonfim, no jogo com o V. Setúbal (1-1).



"Deu-nos o ‘tetra’, não pode sair"

Rui Gomes da Silva, ex-vice do Benfica, voltou ao ataque a Bruno de Carvalho: "Deu-nos o ‘tetra’, não pode sair." O líder leonino respondeu: "Não presta para os portugueses, para os adeptos do seu clube, nem para o seu partido."



"Não foi eleito para polícia da moda"

A banda Supporting reagiu na segunda-feira à retirada dos dois álbuns da Loja Verde a mando de Bruno de Carvalho. "Não foi eleito para ser o polícia da moda", pode ler-se em comunicado.