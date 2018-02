Bruno de Carvalho lamenta que convidados tenham faltado a sessão de esclarecimento

Apenas 5 dos 46 convidados compareceram.

Bruno de Carvalho teceu várias críticas, esta segunda-feira, numa conferência de imprensa sobre a sessão de esclarecimento, de domingo, onde compareceram apenas 5 dos 46 convidados.

"Ontem, de 46 pessoas foram apenas cinco, três das quais foram para discursos bonitos para a televisão e quando foi para discutir os estatutos foram-se embora", referiu Bruno de Carvalho adiantando que "teve pena" que as pessoas não tivessem dado a cara apesar de ter escolhido um sítio fora do Sporting para a reunião.

"Escolhi um sítio fora do Sporting para não falarem de pressões, mas claro que fomos logo criticados. Quem sofreu a lei da rolha fomos nós e é muito mau para quem trabalha 24 horas por dias", disse o presidente leonino.

Durante a conferência de imprensa, Bruno de Carvalho falou também da necessidade de criar um regulamento disciplinar face à dimensão do clube.

"Não podemos continuar num clube sem regulamento disciplinar. Não existe neste clube, não é para substituir um antigo. Lembra a alguém uma instituição da dimensão mundial do Sporting não ter um regulamento disciplinar? Por que não fizemos no primeiro mandato? Porque tivemos muito trabalho. As pessoas do Conselho Disciplinar estão aqui por amor ao Sporting e não podem fazer tudo ao mesmo tempo", referiu admitindo que já fez várias alterações ao regulamento disciplinar do clube e que nunca houve polémica como agora.