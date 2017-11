Bruno de Carvalho lança "manual para burros"

Presidente do Sporting publicou mensagem no Facebook com "12 passos para desmontar uma calúnia e difamação de comissões".

Bruno de Carvalho voltou a utilizar o Facebook para deixar diversas mensagens. Este sábado à noite, numa longa mensagem publicada naquela rede social, o presidente leonino mostra o seu "manual para burros", onde deixa "12 passos para desmontar uma calúnia e difamação de comissões".É a primeira vez que o presidente do Sporting se pronuncia sobre a polémica que envolve a transferência de Rúben Semedo para o clube espanhol Villareal e onde o seu nome aparece mencionado."Sobre este assunto das comissões do Rúben Semedo, ou seja lá quais forem, perdoem-me a franqueza, mas que se lixem os intervenientes destas histórias que nunca o foram. Venha de lá a investigação da Polícia, pois tudo o resto é apenas para esconder o que de verdadeiramente grave se passa no futebol e que muitos querem esconder à força. Na realidade, o melhor comentário é:Bardamerda para as comissões!", diz, numa publicação feita no Facebook. Nos diversos pontos, fala em "aziados" e "rivais" e pede à polícia para investigar as denúncias públicas que têm sido feitas sobre si. "Se estiver a roubar, tenho de ser preso. Se não tiver e não roubar, quem caluniou e for sócio deve ser expulso. Se não for sócio, deve ser, tal como os anteriores, condenado na justiça pelo crime de calúnia e difamação", defende.Garantindo que tem "medo da estupidez humana", fala de auditorias e diz que estas vão ser feitas no seu mandato. "Agora já não se brinca. Agora trabalha-se a sério. O controlo e fiscalização é constante", admite, garantindo não ter medo de nada. "Se alguém quiser fazer uma auditoria séria, imediata, seguindo as regras definidas pelo CF, pagando-a, pode começar já!", acrescenta."A minha consciência está super tranquila", volta a reiterar, já no ponto seis, deixando farpas também aos "cobardes sportingados" e falando em "terrorismo de comunicação". "Apenas os cobardes e os mentirosos insistem em levar questões do Sporting para a praça pública, mas fazerem-no nas AG's (assembleias gerais), nada", diz, adiantando, ainda, que "o clima das AG's nunca foi tão saudável" (respondendo assim a que diz que o clima nestas assembleias "é intimidatório").Mais abaixo no texto ainda diz que há quem tenha "pavor" dos seus "posts" de Facebook. "Pavor a sério, pois não deixo passar nada. Cada mentira é parada na hora. Quero lá saber do desgaste. Eu fui eleito para trabalhar e para me desgastar!", refere.