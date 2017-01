Bruno de Carvalho mantém Marta Soares na Mesa da Assembleia Geral

"Há 4 anos não esteve comigo, mas agora entendeu confiar-me o seu apoio e disponibilidade. Também aqui, nesta lista, é bem visível a união da família sportinguista, pela qual tanto temos trabalhado", escreveu.



O presidente 'leonino' considera ser um privilégio poder incluir uma grande sportinguista como Eduarda Proença de Carvalho."Há 4 anos não esteve comigo, mas agora entendeu confiar-me o seu apoio e disponibilidade. Também aqui, nesta lista, é bem visível a união da família sportinguista, pela qual tanto temos trabalhado", escreveu.

O presidente do Sporting anunciou esta segunda-feira os nomes que compõem a sua lista de candidatura às eleições para a Mesa da Assembleia Geral, que será presidida pelo atual detentor do cargo, Jaime Marta Soares.Da atual equipa em funções para aquele órgão regista-se a saída do vice-presidente Rui Solheiro, cuja vaga será preenchida por Eduarda Proença de Carvalho."Quero, antes de mais, agradecer o trabalho do Dr. Rui Solheiro nos últimos quatro anos e que, devido aos inúmeros compromissos pessoais e profissionais, não pode continuar a desempenhar esta função para além do atual mandato. Todavia, é uma enorme satisfação contar com o seu apoio na minha Comissão de Honra", escreveu Bruno de Carvalho na sua conta de Facebook.