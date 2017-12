Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho na claque alarma polícia

Líder leonino disse à PSP que ia com adeptos na chegada ao dérbi, que vai decorrer na Luz.

Por Miguel Curado | 01:30

A decisão tomada por Bruno de Carvalho de liderar o grupo de cerca de 3300 adeptos do Sporting (equivalente a 5% da lotação do Estádio da Luz) que ao princípio da noite de quarta-feira, 3 de janeiro de 2018, se vão deslocar para assistir ao dérbi com o Benfica, está a alarmar a PSP. Um forte dispositivo de segurança, envolvendo agentes do Corpo de Intervenção, irá ‘selar’ a caixa de segurança à comitiva leonina, procurando neutralizar confrontos, em especial através do arremesso de pedras.



A Polícia de Segurança Pública soube da vontade de Bruno de Carvalho há poucos dias. Numa reunião com a direção de segurança leonina, responsáveis policiais ouviram que, além do presidente (que irá ver o jogo dentro da caixa de segurança para adeptos adversários existente no Estádio da Luz), também a restante administração da SAD, o presidente da Assembleia Geral leonina, Jaime Marta Soares, e o diretor de comunicação do clube, Nuno Saraiva, vão estar presentes.



Em 1999, curiosamente também a 3 de janeiro, Vale e Azevedo, ex-presidente do Benfica, assistiu a um dérbi junto dos adeptos, nas bancadas de Alvalade. O Benfica ganhou 2-1. Em 2004, Carolina Salgado, então companheira de Pinto da Costa, viu um Benfica-FC Porto, na Luz, junto da claque portista.



Deverão ser empenhados cerca de 700 agentes neste jogo, que se concentrarão principalmente na ida e no regresso dos adeptos do Sporting. Tendo em conta a hora tardia do jogo (início às 21h30, decidido, como o CM já noticiou, por conselho da PSP), será feito o corte total do trânsito da 2ª Circular, no troço entre as Torres de Lisboa e a avenida Condes de Carnide. Durante um período máximo de 10 minutos, a PSP vai direcionar o cortejo sportinguista.



O controlo de entradas no Estádio da Luz será reforçado, e no interior do recinto serão colocados ‘spotters’ junto à caixa de segurança onde estarão os adeptos leoninos. A PSP vai usar o sistema de videovigilância do recinto benfiquista, para detetar rapidamente e neutralizar distúrbios.



Vitória sem antevisão

Rui Vitória, treinador do Benfica, não fez ontem a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça da Liga frente ao V. Setúbal, hoje, às 21h15. Foi a primeira vez esta época que o técnico não prestou declarações no lançamento de um jogo.



Jesus sonha com a final

"O Sporting nunca conquistou este título e queremos estar na final", disse Jorge Jesus, treinador dos leões, na antevisão do jogo frente ao Belenenses, hoje, às 19h15. "É um jogo difícil, mas estamos dependentes apenas de nós [para garantir o apuramento]."