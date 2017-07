"Bruno de Carvalho não teve coragem", diz Octávio Machado

Ex-dirigente diz que só Jesus estava do seu lado e denuncia estratégia para o afastar.

Por João Ferreira, João Pedro Óca e Filipe António Ferreira | 01:30



Foi treinador-adjunto no FC Porto e Sporting. Como técnico principal orientou o Salgueiros, o clube leonino e os azuis-e-brancos. Regressou a Alvalade em 2015 para ocupar o cargo de diretor para o futebol a pedido de Jorge Jesus. Saiu em julho deste ano.



Correio da Manhã – Porque é que saiu do Sporting?

-Octávio Machado – Foi uma saída anunciada, depois das notícias falsas que surgiram atrás do anonimato, como quando escreveram que a minha família me tinha pedido para sair, ou que ia abandonar devido a problemas de saúde. Essas notícias fragilizaram-me e davam a ideia de que estava a perder influência no clube.



-Sente que foi empurrado para fora do Sporting?

- Não sei. Jorge Jesus disse- -me que queria que continuasse as minhas funções e opôs-se sempre à minha saída, deu-me sempre confiança e tranquilidade. Antes de enviar a carta a anunciar a saída, contei a Jesus. Ele tentou demover-me, mas não podia continuar só com o apoio de uma pessoa. A estratégia foi montada nas minhas costas.



-Uma estratégia orquestrada por Bruno de Carvalho?

- Se eu soubesse, dizia. Tive uma reunião com Rui Caeiro, vice-presidente do Sporting, para o informar da minha saída, e ofereceram-me outras funções. Nessa altura, Bruno de Carvalho estava na Guatemala e disse-me que depois ia falar comigo, mas isso nunca aconteceu.



-Que funções lhe ofereceram nessa altura?

- Queriam que fosse comentador. Perguntaram-se se seria melhor contra Pedro Guerra ou contra André Ventura. Mas nunca me vou descaracterizar, posso perder dinheiro ou funções, mas não dignidade. Vê-se mesmo que não me conhecem. Não permito que me pisem.



-Bruno de Carvalho é o presidente ideal para o Sporting?

- Ninguém nasce a saber tudo. Vai crescer como presidente, sobretudo porque tem

em Jorge Jesus o seu melhor conselheiro. Bruno de Carvalho estava fragilizado antes de Jesus chegar e a relação entre eles é sincera, não é uma paz podre. Jesus não está mais frágil sem mim. Aliás, está muito mais forte do que estava. Eu sei que está… O Sporting será campeão quanto mais força Jesus tiver.



-Com a experiência que tem não podia ter sido um professor de Bruno de Carvalho?

- Não sei se se estava a borrifar para mim, mas não foi capaz de me dizer aquilo que pensava nos olhos. Não teve coragem e eu desejava que dissesse o que queria de mim. Só saio em rota de colisão com um grupo de cobardes, mas não acredito que o presidente soubesse das notícias que saíam sobre mim. Alguns é que são passarinhos.



-Como por exemplo?

- O caso mais chocante é o Sporting-Benfica. Eu estava castigado e soube que Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, estava no túnel a pressionar o árbitro Artur Soares Dias. Ai é que se viram os passarinhos que o deixaram estar ali. Se eu lá estivesse, voava. Fui eu que denunciei a situação.



-Como vê a intervenção de Bruno de Carvalho no balneário em Chaves?

- O presidente não teria tido a veleidade de fazer o que fez, se Jesus estivesse no balneário. Podia ter surgido dali algo de indesejável. A cena repetiu-se contra o Belenenses. Uma equipa não pode viver destes estados de alma. Em Chaves, o presidente exteriorizou o que lhe ia na alma, mas a equipa não pode viver disto".





Octávio fala de antigos presidentes

Octávio Machado falou sobre Pinto da Costa e Bruno de Carvalho, com elogios e críticas a ambos. Sobre o líder portista, Octávio disse que lhe faltou à palavra quando "jurou pela filha que não tinha contrato com Mourinho". Sobre Bruno de Carvalho afirmou que o atual presidente leonino "foi obrigado a cumprir a palavra".



Esperança chamada Geraldes

"Tenho uma grande esperança em André Geraldes [novo homem forte do futebol do Sporting]. Vai ter uma evolução e futuro tremendo", disse Octávio Machado ontem na CMTV. O ex-diretor leonino voltou a afirmar não acreditar que tenha sido André Geraldes a lançar para a opinião pública as notícias sobre a sua saída.



"Artur Soares Dias afastou-nos do título"

Artur Soares Dias foi um dos alvos de Octávio Machado. "Afastou-nos do título nos jogos em Guimarães e Boavista", disse o ex-dirigente leonino. O juiz portuense foi também criticado por permitir a presença no túnel de Paulo Gonçalves, assessor jurídico no Benfica, no intervalo do dérbi em Alvalade. Octávio acusou ainda o árbitro de ter ameaçado o lateral Jefferson antes do encontro com o Chaves. "Se falas, vais para a rua", terá dito o árbitro ao brasileiro.



O profissional Nuno Saraiva

Octávio Machado considera Nuno Saraiva, atual diretor de comunicação do Sporting, "um grande profissional com uma grande capacidade". "Todos os dias à noite, fazíamos o ponto da situação sobre a atualidade do clube e depois éramos surpreendidos por fugas de informação que fragilizavam o clube", salientou Octávio Machado, que elogiou ainda toda a estrutura criada desde que o técnico Jorge Jesus chegou ao clube há duas temporadas.

Octávio Joaquim Coelho Machado, tem 68 anos e é natural de Palmela. Na sua carreira como jogador de futebol representou Palmelense, V. Setúbal e FC Porto e vestiu a camisola da seleção nacional.