Bruno de Carvalho quer dar aulas de ética

Líder leonino contra dirigentes com “cheiro a mofo”.

Por Mário Figueiredo | 08:40

Bruno de Carvalho disponibilizou-se ontem a dar algumas cadeiras de ética aos dirigentes desportivos, em resposta às medidas apresentadas pelo presidente da FPF, Fernando Gomes, no Parlamento, na quarta-feira.



"Sou um defensor de cursos de ética. Felizmente, tive um pai e uma mãe que me deram educação, princípios e valores e, por isso, se quiserem posso dar algumas cadeiras do mesmo. Estenda-se o curso, não apenas aos dirigentes que se sentam nos bancos de suplentes, mas a todos os que se sentam na cadeira do poder faz décadas, com cheiro a mofo, obsoletos, sem credibilização e que teimam em fazer fogo de artifício e mandar areia para os olhos, mas nada fazem para mudar de vez o futebol e, com isso, contribuir-se para a sua modernização, credibilização e dignificação", escreveu no Facebook, rematando: "Fica o aviso de que Portugal já não é dos espertos, é dos inteligentes e, para tristeza de muitos, os portugueses já abriram os olhos faz tempo e já não vão em truques da ‘velha guarda’ que se agarra e arrasta no poder".



Contactado pelo CM, fonte do Benfica disse que o clube apoia e se revê nas medidas de Gomes. António Salvador (Sp. Braga), acusa os "grandes" pela crispação no futebol e apela a "penas mais pesadas para dirigentes e clubes". O FC Porto preferiu não comentar.