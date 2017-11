Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho admite não haver fora de jogo no lance do Braga

Presidente do Sporting assume posição regular de Fransérgio, mas diz que o juiz já tinha apitado antes de a bola entrar na baliza.

Por Mário Figueiredo | 08:14

Bruno de Carvalho abordou ontem pela primeira vez o golo anulado ao Sp. Braga no jogo de domingo (2-2), referindo: "Não tenho pejo nenhum em afirmar que não me parece em fora de jogo, mas Fransérgio rematou já depois do árbitro ter apitado e supostamente nem devia ter chutado".



O presidente do Sporting falou à margem da Web Summit, que decorre em Lisboa, lembrando o penálti não assinalado por falta sobre Podence.



"Ele já é pequenino, ainda encurtou mais 10 centímetros. Entre um golo mal anulado, que não podia ser marcado porque já tinha sido apitado, e um penálti daquela dimensão, acho que estamos a brincar com o que se anda a passar no futebol. Uns brincam e o presidente do Sporting é castigado. Coitado do Podence e da falta que sofreu", reforçou.



Bruno de Carvalho respondeu ainda ao desafio de António Salvador, líder dos bracarenses, com um repto: "Que vá ver imagens do jogo com o Benfica em Braga e que me mande a conferência de imprensa que ele fez a seguir a falar sobre esse lance de fora de jogo e depois podemos falar do resto. Futriquices não é comigo. Isso é mais para as faxineiras".



"Benfica e vergonha"

Bruno de Carvalho comentou ainda o facto de o Benfica ter classificado a última ronda da Liga como a jornada da vergonha. E recorrendo à ironia o líder leonino disparou: "Associar Benfica e vergonha, acho que fez uma pergunta muito bem feita".



A reação do Benfica na rede social Twitter focou o golo anulado ao bracarense Fransérgio: "Golo limpo anulado ao Braga que nem o video-árbitro viu. Esta é a jornada da vergonha" .