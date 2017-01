Bruno de Carvalho repetia 'raspanete' dado em Chaves

Em entrevista à TSF, esta sexta-feira de manhã, Bruno de Carvalho assumiu que voltaria repetir a intervenção feita aos jogadores no balneário, após a primeira derrota do Sporting em Chaves. "Já disse várias vezes que o Sporting é uma família. Os atletas são como filhos. Por vezes temos intervenções em que, e quem tem experiência de vida e é pai percebe, há os momentos certos para dizermos alguma coisa para as pessoas perceberem o que sentimos. Não há dúvida nenhuma que repetiria", assume o presidente leonino, afirmando no entanto que a intervenção não teve os resultados esperados.

Bruno de Carvalho ressalva que não se limita a exigir e que quis proteger a equipa quando se dirigiu aos adeptos "sem proteção, afastando-os das câmaras", com quem conversou porque, diz o presidente do Sporting, entende "a frustração".



O líder dos leões defende o treinador Jorge Jesus. "É o meu treinador. É o treinador do meu projeto. Não há ninguém a ser sondado. Eu quero manter Jorge Jesus, ponto final", afirma.





Bruno de Carvalho nega ainda que haja "fraturas" ou "cisões" no clube, dizendo sim que "há desolação".Sem referir nomes quanto ao emagrecimento do plantel anunciado nas 111 medidas da recandidatura de Bruno de Carvalho, o presidente do Sporting diz que, se perder as eleições, não se volta a candidatar.presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, garantiu que Jorge Jesus continuará a ser o treinador da equipa principal de futebol neste e num futuro mandato, caso vença as eleições de 04 de março."É completamente falso e absolutamente ridículo que eu tenha uma alternativa a Jorge Jesus. Quero manter Jorge Jesus e isso nada tem a ver com questões financeiras, ou não financeiras", disse Bruno de Carvalho, em entrevista à rádio TSF.O presidente reagiu assim a notícias recentes que davam conta de que um eventual despedimento de Jorge Jesus, na sequência dos maus resultados, custaria ao clube uma verba a rondar os 20 milhões de euros.Apesar de admitir que a equipa de futebol do Sporting "está a ter uma época muito mal conseguida", Bruno de Carvalho assegurou que Jorge Jesus é o treinador do seu projeto para o clube."Mesmo que não ganhasse absolutamente nada, Jorge Jesus era o treinador do Sporting, o treinador do meu projeto, e para o próximo mandato nada muda", afirmou.Já hoje, na sua página no Facebook, Bruno de Carvalho, anunciou que Jorge Jesus vai integrar a Comissão de Honra da sua recandidatura a novo mandato.Bruno de Carvalho, presidente do clube desde 2013, e Pedro Madeira Rodrigues são, até ao momento, os candidatos anunciados à liderança do emblema 'leonino', para as eleições agendadas para 04 de março.Em junho de 2015, Jorge Jesus chegou ao Sporting depois de seis épocas no Benfica. O técnico tem contrato com os 'leões' até 2019 e, até ao momento, conquistou apenas uma Supertaça.O Sporting ocupa a quarta posição da I Liga, a oito pontos do Benfica, líder, tendo já sido afastado das competições europeias, e das taças de Portugal e da Liga.