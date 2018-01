Bruno de Carvalho repudia cântico mas quer que FC Porto condene polémica de 2012

"Atirem-se ao fosso", pedem os Ultra Porto ao Sporting no vídeo divulgado pelo presidente.

Bruno de Carvalho recorreu às redes sociais para, esta quinta-feira, condenar o cântico entoado pela claque do Sporting durante o clássico de hóquei em patins entre FC Porto e os ‘leões’, em que se ouve "Ai quem me dera que a bancada do Estoril fosse como c******".

"Como disse ontem, sendo confirmada a sua veracidade, condeno totalmente os cânticos que alguns adeptos do Sporting CP entoaram ontem no Dragão Caixa. Isto não é o Sporting Clube de Portugal!", escreve Bruno de Carvalho no Facebook, aproveitando para pedir ao FC Porto que igualmente condene uma situação semelhante, ocorrida em 2012, em que no Sporting-FC Porto, disputado em Alvalade, a claque do FC Porto pedia aos adeptos leoninos para se atirarem ao fosso.

"Agora, tenho a certeza de que os responsáveis e as plataformas do Porto, apesar do atraso, vão condenar da mesma forma este cântico que gozava com a queda de adeptos do Sporting CP no fosso do nosso Estádio, "pedindo" que mais o fizessem", exige o presidente do Sporting no ‘recado’ deixado nas redes sociais, com o vídeo que mostra o momento.