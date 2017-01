Bruno de Carvalho sai "satisfeito" de reunião com grupo parlamentar do PS

Após o encontro, João Torres, vice-presidente do grupo parlamentar do PS, revelou que as propostas 'leoninas' se centraram "no âmbito da alteração da Lei n.º 50, de 2007, que está a decorrer na Assembleia da República" e que diz respeito ao regime de responsabilidade penal por comportamentos antidesportivos.



"Há cerca de 15 dias foram aprovados na generalidade três projetos-lei, inicia-se agora o processo de discussão na especialidade e foi nesse contexto que o Sporting solicitou uma audiência ao grupo parlamentar do PS. Estamos num período de reflexão dos projetos-lei", afirmou o deputado socialista, evitando alongar-se em comentários sobre as propostas do Sporting.



No entanto, João Torres fez questão de frisar a vontade comum de "promover uma competição desportiva o mais transparente possível", revelando ainda que o clube de Alvalade foi o único até ao momento a solicitar uma reunião ao grupo parlamentar do PS.



O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, disse esta quarta-feira ter saído "muito satisfeito" da reunião com o grupo parlamentar do PS na Assembleia da República, na qual foram debatidas propostas para o combate à corrupção no desporto.Numa curta declaração aos jornalistas após o encontro, o líder dos 'leões' salientou o contributo do clube e garantiu haver vontade de realizar no futuro mais reuniões."O Sporting Clube de Portugal veio no seguimento daquilo que têm sido as suas propostas para um desporto melhor e um futebol melhor. Viemos dar mais um contributo", começou por dizer o presidente do Sporting, acrescentando: "Foi uma reunião muito boa, na qual conseguimos debater o futebol de uma maneira salutar e isso é sempre bom. Havemos de repetir. O Sporting é uma instituição de utilidade pública e tem de ter esta missão de credibilização do futebol e do desporto. Saímos muito satisfeitos da reunião."