Bruno de Carvalho diz que Sporting é um clube de "lacraus"

Presidente ameaçou demitir-se e faz conferência de imprensa para anunciar decisão.

19:21

Bruno de Carvalho mantém o suspense sobre se vai continuar como presidente do Sporting. O dirigente iniciou, ao final da tarde desta segunda-feira, uma longa conferência de imprensa em que se tem preocupado em explicar ao detalhe as dificuldades que tem enfrentado e as resistências que lhe têm sido criados pelos próprios sportinguistas. Mas tarda em dizer se fica ou sai do cargo de presidente.



Depois de ter escrito no Facebook, minutos antes do início da reunião, que a sua "decisão pessoal estava tomada", Bruno de Carvalho veio esclarecer os sócios sobre a sua continuidade no clube.



Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião da direção, Bruno falou, sobretudo, das dificuldades de exercer o cargo: "Ninguém tem a noção do que é estar neste lugar. Não poder sair de casa para ver um filme, não poder ir com a minha filha a um jardim", disse Bruno de Carvalho.



O presidente do Sporting admite que já cometeu erros e diz conviver bem com as críticas. Mas diz terem sido ultrapassados os limites.



"Não podemos viver numa situação em que sócios numa Assembleia-Geral confundem democracia com anarquia. Fazem ameaças, chamam-me mentiroso, mandam calar membros da mesa. Não pode ser".



"Havia clube antes de Bruno de Carvalho e haverá clube depois de Bruno de Carvalho. Agora brincarem com o nosso trabalho não admito".



"Nem estamos agarrados a lugar nenhum nem queremos ganhar tudo", disse Bruno, numa mensagem dirigido aos sócios que, no seu entender, têm exagerado na contestação.



"Por cada pedrinha que se levanta no Sporting temos lá dezenas de lacraus. Sempre foi assim", acrescentou o dirigente. "Estou a ser completamente humilhado, difamado e maltratado por sportinguistas há sete anos", avisa Bruno de Carvalho, que acusa sócios de se organizarem contra si.



"Nunca ofendi ninguém", disse ainda o presidente do Sporting.



Num longo, longuíssimo, discurso, em que o dirigente elencou ao pormenor as dificuldades porque tem passado e as barreiras que lhe são impostas pelos próprios sportinguistas, Carvalho retardou ao máximo o anúncio sobre se ficava ou não a presidir à direção do clube.



Ameaçou sair no fim-de-semana

No fim-de-semana, após uma tempestuosa reunião da Assembleia-Geral do clube em que Bruno de Carvalho foi muito criticado, o presidente saiu muito agastado e disse que estava a ponderar a demissão.



O presidente do Sporting abandonou este sábado a Assembleia-Geral, numa reunião em que ficaram por aprovar as alterações aos estatutos do clube e regulamento disciplinar.