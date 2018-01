Bruno de Carvalho volta a atacar Sp. Braga

Líder dos Leões recordou jogo para responder a António Salvador.

"Quanto aos vídeos, temos para a troca. E vamos até ser generosos: dá um, leva dois", diz o clube, fornecendo dois links para vídeos de jogos da Liga NOS entre Sporting e Braga, um dos quais vencido pelos minhotos e o outro que resultou num empate a 2-2.



"Aqui fica demonstrada a qualidade do treinador da nossa equipa, Abel Ferreira, mesmo perante um grande treinador como é Jorge Jesus, aliás o grande líder do atual projeto Sporting Clube de Portugal", é dito. A retaliação não demorou muito tempo. Já esta quarta-feira de manhã, o Sporting de Braga deu por encerrada a "conversa boa e animada" com o Sporting, oferecendo novos vídeos na troca de "galhardetes".

Continua a troca de palavras entre Bruno de Carvalho e Sporting de Braga. O clube minhoto partilhou recentemente um vídeo em que anunciava a contratação de Ricardo Ryller de forma original, brincando com o Tinder e mostrando a cara de Bruno de Carvalho, que é "rejeitado".Como resposta, o líder dos Leões partilhou outro vídeo, desta feita da final da Taça de Portugal de 2014/15.Nessa partida, o Sporting, na altura comandado por Marco Silva, conseguiu a vitória já nos penáltis: as duas equipas empataram depois do clube de Alvalade ter estado a perder por 2-0."Quando pedir a um amigo comum para me dizer para eu não o atacar porque 'apenas' quer ser grande, a minha resposta é: quando pensar no Grande Sporting, o Clube de Portugal, veja este vídeo. Eu não preciso de lhe mostrar museus", escreveu Bruno de Carvalho, no Facebook, respondendo a António Salvador, líder dos minhotos.