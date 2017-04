Bruno diferencia a ‘cartilha’ do Benfica e do Sporting

Termina o ‘post’ com um ataque com um alvo perfeitamente definido: "A comunicação terrorista tem sempre objetivos de denegrir, atacar, criar falsas notícias para esconder as verdadeiras, levantar poeira para esconder lixo. Mas neste caso houve uma janela que se fechou e agora os comentadores terroristas já não se livram de serem apelidados do que são, marionetas de uma casa, como diz a canção: ‘Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada...’".

Bruno de Carvalho fez ontem questão de diferenciar a ‘cartilha’ do Benfica e a do seu clube: "Querem confundir um clube que envia informação pertinente aos órgãos sociais e comentadores com terrorismo comunicacional concertado."O presidente do Sporting, que cumpre um castigo de 113 dias aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, recorreu às redes sociais para escrever um texto com dez pontos que apelidou... de cartilha."Que quem me quer colocar uma mordaça saiba que conheço as leis pelas quais tenho de responder e sei bem o que significa liberdade e democracia", escreveu no ponto nove.