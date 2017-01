Bruno e Jesus caem em Chaves

Fábio Martins (9’), com uma bomba, obrigou Beto a defesa difícil. E três minutos volvidos, nova defesa do guarda-redes leonino a novo remate do extremo flaviense.Adrien tentava dar o exemplo e ganhar o meio-campo. Impetuoso, procurou carregar a equipa. Uma formação cheia de traumas, possivelmente ainda a digerir a ida do presidente ao balneário após o empate da Liga.O primeiro sinal de perigo do Sporting foi pelo irrequieto Gelson. Uma jogada individual que culminou com um remate cruzado bem defendido por António Filipe. Os leões pareciam ter acordado, mas o seu ataque era estéril. Até Bas Dost, o melhor marcador da Liga (13 golos), já tinha esgotado o stock com o Desp. Chaves depois de bisar no empate da equipa para o campeonato.Na segunda metade, o Sporting entrou melhor. Mais garra, mais determinação, mas o mesmo desacerto. Bas Dost dominava o jogo aéreo, mas a mira estava desafinada.Aos poucos, os leões foram encostando os flavienses às cordas, mas o futebol apoiado não se traduziu em situações de perigo. O Desp. Chaves aguentava, com uma defesa coesa e solidária. Também estava lá o guarda-redes António Filipe.O relógio acelerava e o leão tremia. A pressão era tal que começaram a suceder-se os passes errados. E foi precisamente um mau passe de Bryan Ruiz que obrigou Bruno César a fazer uma falta. Livre esse aproveitado para colocar a bola na área, onde Ponck saltou mais alto, com mais determinação e com sentido de golo, mergulhando os leões na pior crise desde que Bruno de Carvalho assumiu o clube. Contestação a presidente, treinador e jogadores.