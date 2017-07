Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Bruno é um cobarde, um gatinho", diz Octávio Machado

Ex-dirigente diz que Bruno tem "ciúmes de Jesus e inveja do que ganham os jogadores".

Por Pedro Neves de Sousa | 01:30

Octávio Machado foi contundente na resposta a Bruno de Carvalho, presidente do Sporting. "É o principal desestabilizador. Foi um cobarde. Fala nas costas. O presidente Vieira disse o que disse dele (Bruno) [entre outras coisas, comparou-o a Vale e Azevedo] em Alvalade e não mereceu qualquer reparo e agora fala de mim. Tinha era de responder ao Vieira. Foi um cobarde. Ele não é um passarinho. É um gatinho".



O ex-dirigente, disse ao CM, não ter gostado de ouvir o líder dos leões dizer que tinha sido "a terceira escolha para o futebol" e que o "Sporting não é a Santa Casa". Octávio reagiu com críticas: "Não respeita ninguém, nem a si próprio. O doutor [Frederico] Varandas [médico do Sporting] que arranje um especialista na área mental e que trate dele".



Na véspera destas declarações ao CM, Bruno de Carvalho já tinha lançado nova provocação. "Futebol evoluiu muito". Octávio concordou com Bruno, mas lançou farpas: "O futebol mudou muito. Hoje, os presidentes vão representar os clubes e beber uns copos às discotecas. No passado, os presidentes tinham inteligência, dinheiro e automóveis deles.

Hoje, têm cartões dourados e carros da SAD, senão andavam a pé".



"Os presidentes hoje levam telemóveis e iPads para o banco para verem os jogos de hóquei e andebol, com um jogo de futebol a decorrer", afirmou.



Octávio apontou o dedo ao líder leonino no falhanço do título em 2015/16. "Sporting não foi ao Marquês, pois o senhor Bruno de Carvalho chamou a si a comunicação, no final do campeonato. Era a sarjeta do Facebook. Quer protagonismo. Tem ciúmes de Jesus, de toda a gente e inveja do que ganham os jogadores. Só espero que aquele abraço a Jesus não seja o abraço de Judas".



"Que não leve o Sporting para onde levou as empresas que geriu. Ouça e acompanhe Jesus", alertou. Fonte do Sporting disse ao CM que o clube "não vai perder mais tempo com este assunto".