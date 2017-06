Segundo explica o Sporting, o valor da transferências fixou-se nos 8.5 milhões de euros.









O médio internacional sub-21, com 22 anos, representava a Sampdória, equipa da liga italiana de futebol.Segundo explica o Sporting, o valor da transferências fixou-se nos 8.5 milhões de euros.

O médio Bruno Fernandes vai ser jogador do Sporting, apurou oe foi, esta terça-feira, confirmado pelo clube.O jogador vai assinar por cinco temporadas e vai ter a cláusula de rescisão mais alta da história do futebol.Quem quiser obter o passe do atleta antes que termine o contrato deste com os Leões, terá de desembolsar 100 milhões de euros.