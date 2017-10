Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno garante Sporting em Oleiros

Presidente leonino fala em “máxima responsabilidade e orgulho” por jogar com a equipa de Castelo Branco.

Por Mário Figueiredo | 08:23

Bruno de Carvalho acabou com o tabu e garantiu que o Sporting vai estar no jogo com o Oleiros (Castelo Branco), na quinta- -feira, para a Taça de Portugal, com o plantel principal.



Os leões ponderaram apresentar-se com a equipa de juniores nesta partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal (primeira ronda com os primodivisionários), devido às condições do campo, que tem um relvado sintético.



O presidente leonino recorreu ontem às redes sociais para enaltecer o esforço que o adversário está a fazer para que o seu recinto seja aprovado pela FPF. "Não escondemos que o jogar num relvado sintético não é a opção que gostaríamos, mas estando a câmara a fazer um esforço tão grande para poder receber a nossa equipa no seu Estádio, caso este venha a ser homologado, o Sporting estará em Oleiros com o máximo de responsabilidade desportiva e com o máximo de orgulho em poder aproveitar esta oportunidade para também homenagear o povo português."



Bruno de Carvalho apelou ainda a que o jogo seja uma festa. "Porque existem causas pelas quais vale a pena lutar, e porque somos mais do que um clube, somos uma instituição de Portugal e para Portugal, queremos que esta festa una os portugueses e amenize a tragédia [fogos] que vai sendo cada ano mais assustadora e todos devemos dizer presente."