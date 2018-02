Bruno não pode impedir que "a verdade venha ao de cima", diz Madeira Rodrigues

Reação a notícia do CM sobre levantamento do sigilo bancário do presidente do Sporting.

Pedro Madeira Rodrigues, antigo candidato à presidência do Sporting (esteve na corrida com Bruno de Carvalho), reagiu esta quinta-feira à notícia doque dá conta do levantamento do sigilo bancário do Presidente do Sporting e defende que o líder dos leões não pode impedir que "a verdade venha ao de cima" ao Record

"O incómodo de Bruno de Carvalho é que, ao contrário do que conseguiu fazer com o meu pedido de auditoria, com a Justiça não pode inventar condições patéticas para impedir que a verdade venha ao de cima. Percebe-se agora finalmente o porquê da sua agitação nos tempos recentes. Que esta dúvida acabe depressa é o que todos os sportinguistas/ados/achos esperam", finaliza o antigo candidato à presidência do Sporting.