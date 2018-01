Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Bruno vai dizer que sou agricultor”, diz António Salvador

Presidente do Sp. Braga mostrou-se bem-humorado no momento em que plantava uma árvore.

09:10

"Agora é que Bruno de Carvalho vai dizer que sou agricultor". António Salvador, presidente do Sp. Braga, mostrou-se bem-humorado, em jeito de resposta ao líder do Sporting, no momento em que plantava uma árvore a propósito da campanha de reflorestação do Projeto Homem (Cáritas) e no âmbito do Sp. Braga solidário.



Mais tarde, numa entrevista exclusiva à CMTV, Salvador desvalorizou o tipo de relação que possa ter com os presidentes dos ‘três grandes’.



"Essa questão da proximidade... Mais ao Pinto da Costa, ao Vieira ou Bruno de Carvalho... Estou-me nas tintas. Aquele que melhor servir os interesses do meu clube é aquele com quem estarei melhor", referiu.