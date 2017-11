Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gripe de Svilar empurra Varela para a baliza do Benfica

Rui Vitória revelou ausência de Svilar e Júlio César devido a problemas físicos.

Por Raul Teixeira | 06:00

Bruno Varela deve regressar hoje à titularidade no Benfica mais de dois meses depois do jogo no Bessa que o afastou das opções de Rui Vitória (frango no lance que deu o 2-1). Foi o técnico que deixou essa hipótese em aberto para o jogo de hoje em casa com o V. Setúbal na 4ª eliminatória da Taça de Portugal, ao revelar as ausências de Svilar (gripe) e Júlio César (problemas físicos).



Sobre se Krovinovic vai ou não manter-se no apoio ao avançado Jonas, o técnico foi evasivo: "Podemos falar disso, mas também podemos falar do Rafa, do Gabigol, do Pizzi... Vamos ver como iremos jogar."



Os momentos de forma de Gabigol e de Rafa mereceram um comentário curioso do treinador, que ainda assim não descartou a dupla para o que falta da temporada. "Nós escolhemos aqueles que nós achamos que nos darão melhor rendimento. O cavalo passa à porta de toda a gente, alguns não conseguem montá-lo, mas no final é que vemos", salientou.



A recente entrevista de Luís Filipe Vieira foi elogiada pelo treinador das águias: "Continuidade do projeto está garantida."



O norte-americano Keaton Parks (equipa B) é a grande novidade nos convocados para o jogo com o V. Setúbal. "O Keaton vai estar porque tem condições para estar. O nosso processo de ligação às outras equipas do clube é claro, gostei do seu trabalho e é uma mensagem a todos os jovens do clube", justificou o técnico, que mostrou grande ambição de seguir em frente e tentar revalidar a Taça de Portugal.



Rúben operado de urgência

Rúben Dias (20 anos) foi ontem operado devido a uma apendicite aguda, segundo informou o Benfica através do seu site oficial.



O jogador foi submetido à intervenção cirúrgica no Hospital da Luz e vai falhar a receção de hoje ao V. Setúbal, para a Taça de Portugal, e também a viagem até Moscovo, onde o Benfica vai defrontar o CSKA para a Champions na quarta-feira.