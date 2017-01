Bryan Ruiz eleito melhor jogador da CONCACAF

O costa-riquenho Bryan Ruiz, jogador do Sporting, foi eleito o melhor futebolista do ano de 2016 da Confederação de Futebol da América do Norte (CONCACAF), anunciou hoje o organismo na sua conta oficial da rede social Twitter.



Ruiz, de 31 anos, conquistou o troféu pela primeira vez na sua carreira e sucedeu ao avançado mexicano Javier Hernández, vencedor em 2015 e que também estava na corrida.



Na eleição, o capitão da Costa Rica e avançado do Sporting ficou à frente de nomes como Christian Bolaños (Vancouver Whitecaps) e Keylor Navas (Real Madrid), seus compatriotas, dos norte-americanos Christian Pulisic (Borussia Dortmund) e Clint Dempsey (Seattle Sounders) e do mexicano Hirving Lozano (Pachuca.









Corona, que também representa o FC Porto, venceu o prémio de melhor golo do ano, marcado ao serviço da seleção mexicana.



O costa-riquenho Keylor Navas foi eleito melhor guarda-redes e Óscar Ramirez, selecionador da Costa Rica, melhor treinador.



No futebol feminino, a norte-americana Alex Morgan venceu o prémio de melhor jogadora e a sua compatriota Ashlyn Harris foi considerada a melhor guarda-redes. Amélia Valverde, selecionadora da Costa Rica, foi nomeada melhor treinadora.



Bryan Ruiz, que ingressou no emblema de Alvalade em 2015/16, tendo ajudado à conquista da Supertaça, e cumpre atualmente a sua segunda temporada sob o comando do técnico Jorge Jesus, foi incluindo no melhor 'onze', assim como o mexicano Miguel Layún, que alinha do FC Porto.

