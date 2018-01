Buscas a Centeno devem-se a 'cunha' de Luís Filipe Vieira

Investigadores querem saber se ministro beneficiou filho do dirigente do Benfica em troca de bilhetes.

13:50

As buscas do Ministério Público ao gabinete de Luís Filipe Vieira estão relacionadas com um investigação em curso sobre a suspeita de que Centeno terá beneficiado um filho de Luís Filipe Vieira num process de isenção de IMI.



A revista sábado noticia que "o processo de isenção de IMI relativo a uma empresa do filho ou se o caso pode envolver crimes. Segundo confirmou a SÁBADO junto de fonte judicial, a buscas realizada, esta quinta-feira, no gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, e noticiada pelo

está diretamente ligada a este caso"

O caso nasceu da revelação de um email de 1 de Abril de 2017, no qual um elemento do gabinete do ministro das Finanças pediu ao Benfica dois bilhetes para o ministro e o filho assistirem Benfica-FC Porto.