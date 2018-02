Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas secretas no Estádio da Luz

No decurso da operação Lex, uma segunda equipa averiguou sobre o caso dos mails.

Por Mário Figueiredo | 09:07

A Polícia Judiciária realizou buscas secretas no Estádio da Luz, no âmbito do caso dos mails, aproveitando o mediatismo e a investigação da operação Lex.



Segundo revela a revista ‘Sábado’, a Polícia Judiciária apresentou duas equipas de investigadores para fazerem buscas no Estádio da Luz no passado dia 30 de janeiro. A primeira equipa visou a recolha de documentos relacionados com a operação Lex e a segunda dedicou-se a outro dossiê.



"Enquanto a atenção mediática estava voltada para as dezenas de buscas no âmbito da operação Lex, ao mesmo tempo uma segunda equipa fazia buscas na Luz para procurar elementos, cumprindo um novo mandado de busca e apreensão relativo ao chamado caso dos emails", garante a ‘Sábado’.



Esta foi a segunda vez que os inspetores da PJ foram à Luz. A primeira foi a 19 de outubro. O Ministério Público justificou a ação judicial com a "suspeita da atuação de responsáveis da Benfica SAD que, em conluio com personalidades do futebol e da arbitragem, terão procurado exercer pressão e influência junto dos responsáveis da arbitragem e outras estruturas de decisão do futebol".



Segundo a ‘Sábado’, os inspetores da PJ acreditam que os possíveis visados na operação Lex ligados ao Benfica utilizavam códigos nos telefonemas. Num deles, entre Rangel e Vieira, é notório o termo ‘IC19’, via rodoviária que liga Benfica a Sintra.



Os investigadores acreditam referir-se ao processo fiscal de 1,6 milhões de euros que envolve a Voltion, empresa liderada pelo filho de Vieira.



Operação Lex

É um processo em que se investigam as relações de influência entre o juiz desem-bargador Rui Rangel e dirigentes do Benfica como o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, e o seu ‘vice’, Fernando Tavares.



Vouchers e mails

A PJ juntou o processo dos vouchers (ofertas do Benfica aos árbitros) ao dos mails, onde o Benfica terá tentado influenciar responsáveis pelas arbitragens e outras estruturas de decisão.



RAP responde

Ricardo Araújo Pereira respondeu a Francisco J. Marques, diretor do FC Porto, que o acusa de ser cartilheiro. "É verdade o que ele diz, mas é mentira o que insinua", disse à ‘Sábado’.