Buta pode ser surpresa no Benfica

Lateral-direito de 20 anos é candidato à titularidade no jogo frente ao Guimarães.

Por António Martins Pereira | 08:23

Aurélio Buta, jogador de 20 anos da equipa B do Benfica que foi chamado ao plantel da equipa principal após a lesão de André Almeida, perfila-se como potencial titular no primeiro jogo oficial das águias na nova época.



Para o encontro esta sexta-feira (Aveiro, 20h45) com o V. Guimarães, referente à Supertaça, o treinador Rui Vitória pondera entre a atribuição da vaga de lateral-direito ao jovem vindo da formação ou ao candidato natural à sucessão de Nélson Semedo no onze para a época, que é André Almeida.



O facto de este estar a regressar de uma lesão muscular (coxa direita), que o fez perder praticamente toda a pré-temporada, com natural efeito no ritmo competitivo e na própria condição física, abre, todavia, uma janela de oportunidade a Buta. Almeida já está operacional mas é neste momento um risco para o técnico Rui Vitória.



Buta, por sua vez, está com ‘a corda toda’. Fez quatro jogos como titular (e utilização integral) na pré-época, sendo que dois deles foram de alta rotação, frente ao Hull City (0-1) e Arsenal (2-5). Entrou ainda após o intervalo do jogo com o Bétis (vitória por 2-1), na Algarve Cup. Rui Vitória, sabe o CM, está agradado com o jogador.



Sendo agora defesa-lateral, Buta fez parte da sua formação (até à idade de júnior) como extremo. Tem, por isso, vocação ofensiva.



Soares Dias apita o jogo

Artur Soares Dias foi o árbitro nomeado para o jogo da Supertaça entre Benfica e V. Guimarães, amanhã às 20h45. Os auxiliares serão Rui Licínio e Rui Teixeira, enquanto o vídeo-árbitro estará a cargo de Jorge Sousa e terá como assistente Hugo Miguel.



Pormenores

Câmara paga bilhete

A Câmara Municipal de Guimarães vai pagar o bilhete e a viagem a 564 idosos do concelho para poderem assistir ao jogo da Supertaça, em Aveiro.



69 dias depois da Taça

Benfica e V. Guimarães voltam a defrontar-se 69 dias depois de terem disputado a Taça de Portugal, que os encarnados venceram por 2-1.



Grimaldo está ansioso

"Muita vontade de jogar o primeiro jogo oficial da época", publicou Grimaldo, defesa do Benfica, nas redes sociais.



Benfica viaja hoje

A comitiva do Benfica viaja hoje para Aveiro. Antes, pelas 09h30, a equipa de Rui Vitória treina no Seixal.