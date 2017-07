Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buta tem agradado a vitória

Jovem tem estado à altura das oportunidades e pode evitar ida ao mercado.

Por António Martins Pereira | 24.07.17

Aurélio Buta, de 20 anos, tem sido um dos destaques do Benfica nesta pré-época e pode mesmo evitar uma ida ao mercado de Luís Filipe Vieira para contratar um lateral-direito.



O jovem da equipa B das águias foi chamado por Rui Vitória para colmatar a saída de Nélson Semedo para o Barcelona e a impossibilidade de contar com André Almeida (contusão na coxa direita), e tem cumprido.



Buta já se tinha notabilizado no ano passado pela equipa B, onde cumpriu 31 jogos e fez dois golos.



Apesar dos seus 1,72 metros e 66 kg é um jogador forte fisicamente. É rápido e evoluído tecnicamente, revelando boa capacidade de desarme e fôlego para fazer todo o corredor direito, tal como Semedo.



Rui Vitória vai continuar a testar o jovem nesta pré-época, nomeadamente no estágio da equipa em Londres. Primeiro frente ao Arsenal, no próximo sábado, e no dia seguinte com o Leipzig.



Só após estes dois jogos é que Rui Vitória terá uma opinião formada sobre a continuidade do jogador no plantel principal.



No jogo da Supertaça (dia 5 de agosto) frente ao V. Guimarães, já o técnico terá o plantel definido.



O Benfica tem, no entanto, o checo Kaderabek e o alemão Toljan (Hoffenheim) referenciados.