Cabeçada aos 13 anos fez tremer carreira de Pepe

Pai do jogador recordou situação que podia ter afastado Pepe dos relvados.

"Não sei se chamo incidente ou acidente. Estávamos a perder por 1 a 0 e precisávamos do empate para continuar na prova. Quando marcámos, o guarda-redes foi segurar a bola para queimar tempo. O Pepe foi para cima dele, para a tirar. Quando fez isso, veio outro rapaz, que o empurrou, e o Pepe caiu dentro da baliza. Ele tinha um 'pavio curto' e bateu no rosto do menino sem muita delicadeza. O problema é que o rapaz estava com aparelho. Dá para imaginar a confusão que fez!", disse Anael Ferreira, ao site Globoesporte.



A situação tomou dimensão nacional quando "uma pessoa influente da imprensa brasileira" pediu o fim da carreira do defesa.



"Ele pediu para que o Pepe fosse banido do futebol. Um rapaz com 13, 14 anos! Ele pediu isso, aclamava mesmo. Depois disso, quando o Pepe chegou ao Real Madrid, tentaram entrevistas e tudo, mas nós lembrámo-nos sempre tudo o que essa pessoa tinha feito. Poderia ter acabado com a carreira de um miúdo, mas, graças a Deus, não aconteceu", contou o pai do jogador.



Mas se o jogador não tivesse vingado no futebol, havia um plano B: ser taxista.



"O futebol era muito difícil na época e eu não queria ver meu filho acabado aqui. Falei com ele e disse 'Vamos até onde der no futebol, se não conseguires, não te preocupes: tenho um carro, vendo e compramos um táxi para conduzires. Terás o teu emprego'. O táxi seria uma opção caso não desse certo no futebol", revelou Anael.





Pepe chegou a Portugal em 2001 e assinou pelo Marítimo. Foi para o FCPorto em 2004. Depois de anos a jogar em Portugal, internacionalizou-se pela mão de Luíz Filipe Scolari e foi convocado para a seleção das quinas.



Em julho de 2007, o internacional português, foi contratado pelo Real Madrid e tornou-se num dos melhores centrais da Europa. Pepe disse em declarações ao site desportivo brasileiro que o segredo foi "trabalhar mais que os outros" e revelou que o seu sonho era "jogar num grande clube europeu e ser reconhecido mundialmente".



"Não foi fácil sair de Maceió e ir para Portugal com 17 anos, sozinho, deixar os meus familiares para correr atrás do meu sonho. Mas apeguei-me ao trabalho, fui tentando melhorar, com a ajuda de treinadores e também de colegas. E foi assim que venci. Trabalhando mais até que os outros para poder chegar ao meu foco, que era jogar num grande clube europeu e ser reconhecido mundialmente. E foi isso que eu fiz, foi trabalhar, porque tinha um sonho a cumprir", afirmou Pepe.



O central joga agora no Besiktas, na Túrquia, depois de ter deixado o Real Madrid a custo zero, depois de 10 anos no Santiago Barnabéu.









