Calcanhar de Giroud deslumbra adeptos por todo o mundo

No primeiro dia de 2017, a bola voltou aos relvados em Inglaterra. O avançado do Arsenal Olivier Girou resolveu desde logo inscrever o seu nome na lista de melhores golos do ano, abrindo as hostilidades com um lance de génio.Foi aos 17 minutos do Arsenal-Cristal Palace que Giroud recebeu um passe do chileno Alexis Sanchez. Mas, como viu que a bola lhe ia cair nas costas, a forma que lhe pareceu mais 'fácil' de tentar o golo foi um golpe de calcanhar.O 'gancho' do francês entrou sem apelo nem agravo na baliza do Crystal Palace, que perdeu por 2-1 em casa dos 'Gunners'. A equipa de Arséne Wenger está em quarto lugar da Premier League e continua empenhado na perseguição ao líder Chlesea.