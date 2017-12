Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caldas elimina Académica de Coimbra na Taça de Portugal

Desempate nas penalidades sorri ao clube do Campeonato de Portugal.

Por J.C.M. | 17:58

O Caldas, clube do Campeonato de Portugal (III divisão) eliminou este sábado a Académica de Coimbra no jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.



O clube das Caldas da Rainha, que jogou em casa, esteve à frente no marcador, permitiu o empate, mas foi mais eficaz nas grandes penalidades, que venceu com quatro remates certeiros, contra dois falhanços da Académica.



Este era o último jogo que faltava disputar nos oitavos de final da Taça. Os jogos dos quartos de final põem o Caldas na rota do Farense, outro clube que milita no Campeonato de Portugal:



Quartos de final (a disputar ente 9, 10 e 11 janeiro de 2018)



Jogo 1: Cova da Piedade (II) - Sporting (I)



Jogo 2: Moreirense (I) - FC Porto (I)



Jogo 3: Caldas (CP) - Farense (CP)



Jogo 4: Rio Ave (I) - Desportivo das Aves (I)



O sorteio ditou que as meias finais vão opor os vencedores dos jogos 1 e 2 e os dos jogos 3 e 4.