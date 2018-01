Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caldas histórico faz festa na Taça de Portugal

Triunfo surgiu no prolongamento, quando o Farense já jogava com dez.

Por Filipe António Ferreira | 09:02

O Caldas apurou-se esta quarta-feira de forma inédita para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer em casa o Farense, por 3-2, após prolongamento, num encontro entre duas equipas do Campeonato de Portugal.



O herói do jogo foi Pedro Emanuel, que, aos 115 minutos, respondeu da melhor maneira a um passe de Marcelo e, isolado frente ao guarda-redes adversário, chutou para o fundo das redes, colocando as bancadas em autêntico delírio.



Foi a machadada final para o Farense, que jogava com dez jogadores desde os cinco minutos do prolongamento, quando Neca foi expulso por acumulação de cartões amarelos, numa altura em que ambas as equipa sentiam problemas físicos devido ao pesado estado do relvado (choveu durante todo o dia nas Caldas da Rainha).



Antes, Livramento (47’ e 60’) tinha, por duas vezes, dado vantagem ao Farense, mas Januário (55’) e Pedro Emanuel (69’) levaram o jogo para prolongamento.



Depois da celebração no relvado, a festa espalhou-se às ruas da cidade.



Na meia-final, jogada a duas mãos, o Caldas vai defrontar o Desportivo de Aves, que ontem bateu o Rio Ave nas grandes penalidades.



Jogo na TV valia 125 mil

Pela primeira vez em 9 anos, um jogo dos quartos de final da Taça não é transmitido pela TV. O presidente do Caldas, Jorge Reis, disse ao CM que "a Federação Portuguesa de Futebol disse que a transmissão do jogo entre o Caldas e o Farense valia 125 mil euros a repartir pelos dois clubes".



"Uma verba que nos pagava a época", vincou, adiantando: "Os direitos são da FPF que os vendeu à Sport TV".