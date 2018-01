Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calvário Real de CR7

Merengues podem ficar a 19 pontos do Barcelona.

Por Filipe António Ferreira | 06:00

O pior Ronaldo desde 2009 no pior Real Madrid das últimas temporadas. Ontem, os merengues perderam em casa com o Villarreal (0-1), com o português, mais uma vez, a ficar em branco.

Feitas as contas, esta é a época menos produtiva de CR7 desde 2009. O português leva apenas quatro golos nos 1246 minutos já efetuados na Liga espanhola (marca a cada 311,5 minutos).



Esta escassez de golos reflete-se na campanha desastrosa do Real Madrid esta temporada na Liga espanhola. Em caso de vitória do Barcelona, este domingo, contra a Real Sociedad, o atual campeão espanhol pode ficar a 19 pontos da liderança (Real tem ainda menos um jogo e está no quarto lugar).



Ontem, Ronaldo foi o mais inconformado entre os merengues, rematou, correu e voltou a rematar, mas os golos não querem nada com o avançado. O Real dispôs de várias chances, mas nunca conseguiu marcar.



No segundo tempo, o ritmo merengue baixou e o ‘Submarino Amarelo’ teve algumas boas ocasiões, antes da estocada final por Fornals, aos 87’, deixando o Santiago Bernabéu a assobiar os jogadores e, acima de tudo, o técnico Zinedine Zidane. Resta ao Real a Taça do Rei e a Champions.