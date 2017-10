Piloto Elisabete Jacinto resgatada após dois dias no deserto

Equipa portuguesa recebeu comida e água através de helicóptero.

Por Lusa | 10:45

A operação de resgate do camião da portuguesa Elisabete Jacinto começou hoje de manhã, depois de a piloto e outros dois elementos da equipa terem estado cerca de dois dias à espera de ajuda no deserto de Marrocos.



"O manager da equipa, Jorge Gil, contratou uma retroescavadora para ir resgatar o camião. Esta demorou cerca de 14 horas a chegar ao local, o que só aconteceu hoje", disse à agência Lusa Anabela Martinho, assessora da piloto portuguesa.



Segundo a mesma fonte, Elisabete Jacinto, o navegador José Marques e o mecânico Marco Coxinho passaram "dois dias e duas noites no deserto, enfrentando períodos de chuva forte e frio, mas estão todos bem".



No domingo, na terceira etapa do rali de Marrocos, o camião MAN de Elisabete Jacinto tombou numa zona de dunas, e nenhum veículo da organização conseguiu chegar ao local para prestar auxílio.



Elisabete Jacinto e os dois elementos da equipa receberam comida e água através de helicóptero.