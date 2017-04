Campeão chega líder ao dérbi

Na 2ª parte, a qualidade futebolística da partida caiu muito e o Marítimo teve alguma bola. O Benfica limitou-se a gerir o resultado, sem, contudo, deixar que o opositor inquietasse muito Ederson. Mesmo assim, Charles teve de se aplicar num remate de Salvio, após boa iniciativa de Rafa. E ainda viu Salvio atirar um tudo-nada por cima, numa má reposição da bola em jogo. O jogo acabou com Keita, solto na área, a falhar um remate, só com Ederson pela frente.



A bola chegou a Jonas, que, em posição frontal e perto da área, rematou fraco, embora colocado, de nada valendo a estirada de Charles. Os madeirenses não conseguiam ter bola e, no minuto 38, Mitroglou, à boca da baliza, desperdiçou um golo já cantado nas bancadas. O 3-0 chegou aos 45+1 minutos: canto de Grimaldo direitinho para a cabeça de Luisão tocar para Jonas à segunda (no primeiro remate Charles defendeu) atirar a contar.Na 2ª parte, a qualidade futebolística da partida caiu muito e o Marítimo teve alguma bola. O Benfica limitou-se a gerir o resultado, sem, contudo, deixar que o opositor inquietasse muito Ederson. Mesmo assim, Charles teve de se aplicar num remate de Salvio, após boa iniciativa de Rafa. E ainda viu Salvio atirar um tudo-nada por cima, numa má reposição da bola em jogo. O jogo acabou com Keita, solto na área, a falhar um remate, só com Ederson pela frente.

O Benfica venceu ontem o Marítimo na Luz, por 3-0, num jogo em que esteve bem na 1ª parte e em que se limitou a gerir após o intervalo. No entanto, a águia acabou por fazer um bom ensaio geral para o dérbi com o Sporting da próxima jornada e vai a Alvalade na liderança da Liga.Frente a um adversário muito fechado, o Benfica entrou na partida com as linhas subidas e a fazer circular a bola com rapidez, tanto nas alas, como no centro, mas demorou a acertar o último passe. E nos primeiros quinze minutos foi mesmo o Marítimo que esteve perto de marcar: Ederson não foi lesto a desfazer-se da bola num passe atrasado de Salvio, permitiu a intervenção de Luís Martins e só a muito custo conseguiu sair incólume da situação.Depois, o Benfica melhorou. E muito. Com o coletivo a atuar num harmónio bem articulado e com boa velocidade, os insulares foram sujeitos a uma enorme pressão. Só que Charles lá foi segurando o 0-0 com boas intervenções: 17’ - defende com os pés um alívio para a própria baliza de Raul Silva, após centro de Mitroglou; 19’ - pára remate de Jonas; 26’ - brilha numa bomba de Mitroglou; 28’ - defesa vistosa a uma cabeçada de Jonas; 31’ - defende remate de Jonas. Mas o Benfica estava imparável e, no minuto 34, chegou ao 1-0: Rafa fugiu na esquerda e centrou para Luís Martins meter o pé e faturar na própria baliza, com Mitroglou por perto. Dois minutos depois, nova jogada coletiva das águias que deu o 2-0.