Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campeões da Europa de Futsal vão ser condecorados por Marcelo

Ricardinho e a restante equipa vão ser agraciados com a Ordem de Mérito.

Por Filipe António Ferreira | 09:47

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar a Seleção de futsal na Gala Quinas de Ouro, dia 19 de março.



A informação foi avançada pela Federação Portuguesa de Futebol, que indica que a gala vai decorrer no Pavilhão Carlos Lopes (Lisboa) e que será aí que os campeões europeus serão condecorados com a Ordem de Mérito.



Entretanto, o Conselho Quinas de Ouro já se reuniu para escolher os melhores de 2017.



O conselho, presidido por Luís Figo, é composto por Pedro Pauleta e Ivan Dias, indicados pela FPF; Vítor Baía, Carla Couto e António Simões, indicados pelo SJPF; António Oliveira, Bernardino Pedroto e José C. Castanheira (ANTF).