Campeonato: Benfica tem o caminho mais curto

Equipa da Luz é a que tem de viajar menos até final da Liga, na comparação com os rivais.

11:00

Benfica: Apenas três jogos longe de Lisboa



A equipa do Benfica tem o melhor calendário do ponto de vista geográfico, na comparação com FC Porto e Sporting. Só três deslocações mais longe do que 50 quilómetros (Portimão, P. Ferreira e Santa Maria da Feira). Em 13 jogos, dez deles são em Lisboa ou arredores (sete em casa).





FC Porto: Mais quilómetros e mais jogos fora



Devido ao facto de ter de voltar ao Estoril, o FC Porto tem pela frente oito deslocações até final do campeonato, mais do que qualquer um dos rivais diretos. É, de entre os três candidatos ao título, aquele que tem de viajar mais quilómetros, porque no mapa ainda tem uma ida à Madeira. E tem de ir à Luz.





Sporting: Seis deslocações acima de 260 km



O Sporting tem sete jogos para realizar fora de casa e seis em Alvalade. Tirando a deslocação ao Restelo, todas as restantes implicam viagens longas, sempre acima de 260 quilómetros. Tem de jogar no Estádio do Dragão, em Braga e acaba a ir à Madeira. Um percurso com várias montanhas para subir.