“Canalhas de serviço” diz Sporting de Braga

Bracarenses condenam acusações do FC Porto.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:02

O Sp. Braga condena as acusações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, que alega não ter havido nenhum pagamento ao Benfica relativamente à transferência de Djavan para os bracarenses, em 2014.



"O Sp. Braga tem assistido a um lamentável rol de insinuações, calúnias e demais alarvidades. A dignidade desta instituição e o bom-nome dos seus profissionais está muito acima de qualquer suspeição que, vinda dos canalhas de serviço, nunca passará de uma canalhice. Vivemos no faroeste. Ainda assim, não vale tudo. O Diretor de Comunicação e Informação do FC Porto mentiu", pode ler-se no comunicado.



Os bracarenses informaram ainda como foi feito o negócio.



"A SC Braga, SAD acordou com a SL Benfica, SAD a transferência de 60 % dos direitos económicos do jogador Djavan mediante o pagamento de um milhão de euros, em 4 prestações de 250 mil euros, o que foi cumprido sem qualquer dedução, nomeadamente a título de mecanismo de solidariedade".



O Boavista foi acusado de ter recebido dinheiro do Benfica sem motivo aparente.



Os boavisteiros consideram "infelizes as declarações de um funcionário de uma SAD".



PORMENORES

Acusações de Marques

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, acusou o Benfica de "financiar" o Belenenses, Sp. Braga, Boavista e V. Guimarães numa "manobra de bastidores".



Em silêncio

O CM tentou contactar o Belenenses, sem sucesso, em relação ao negócio com o Benfica referente aos jogadores Dálcio, Ricardo Dias e Fábio Nunes, como revelou Francisco Marques. O mesmo se passou com o V. Guimarães, em relação ao direito de opção de 1,250 milhões de euros do Benfica "por todo o plantel" do V. Guimarães.