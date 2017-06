Cancelo em vez de Semedo

Certo é que Vieira não vende o jogador abaixo dos 40 milhões de euros e até admite que o defesa-direito, que está na seleção nacional a disputar a Taça das Confederações, continue no plantel. Não o vai vender ao desbarato.

O lateral-direito João Cancelo (Valência) voltou à agenda do Barcelona, depois da intransigência do Benfica em negociar Nélson Semedo por menos de 40 milhões de euros, apurou oA formação espanhola tem procurado alternativas mais baratas a Nélson Semedo. Luís Filipe Vieira pretendia vender o defesa-direito por 50 milhões e até já estava disposto a abater 10 milhões de euros para que o negócio com o Barcelona se concretizasse. No entanto, as boas exibições de João Cancelo no Europeu de Sub-21 fizeram aguçar o apetite do Barça, que no início da temporada passada foi ao Valência contratar outro português: André Gomes, por 35 milhões mais 20 por objetivos.sabe que Cancelo pode sair do Valência por 30 milhões de euros. O Barcelona tem igualmente referenciado Bellerín, espanhol de 22 anos que alinha no Arsenal. Curiosamente está também no Europeu de Sub-21.